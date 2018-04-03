Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil defalarca böyle takla attı İzle

Kontrolden çıkan otomobil defalarca böyle takla attı İzle

Kovancılardaki kaza anı

Ticari Taksi Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-Bingöl'deki kaza anı

( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir otomobilin takla atması, Bingöl'de ise bir taksinin araçla çarpışıp tabelayı devirmesi saniye saniye kameralara yansıdı ELAZIĞ

- Elazığ'da bir otomobilin takla atması, Bingöl'de ise bir taksinin araçla çarpışıp tabelayı devirmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerasına yansıyan ilk kaza Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde meydana geldi. Hacı Resul Tosun idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araçta sürücü yara almadan kurtulurken, yardımına olay yerinden geçen minibüstekiler yetişti. Bingöl'de ise MOBESE'ye yansına kaza Devlet Hastanesi önündeki ana yolda meydana geldi. Ticari taksi ana yolda seyir ederken 4 yolda karşıya geçmeye çalışan otomobille çarpıştı. Daha sonra ticari taksi çarptığı levhayı devirerek durdu. (ŞA-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı