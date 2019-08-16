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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Komşu kızını darp kamerada

Komşu kızını darp kamerada

Konya ' da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu. Yaşananlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya ' da bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı. Kapıdan içeri girmeye çalışan genç kıza omuz atan Deniz E., B.Ç.'yi tokatlayarak yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek darp etti. Genç kızın saçlarını yolan rehber öğretmenin darp anı binanın kamerası tarafından kaydedildi. Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü.

Genç Kız Hastane Kamera Rehber Öğretmen Öğretmen 

Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile kızlarını darp eden Deniz E'.den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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