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21 Ekim 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli Derince'de 3 dakikada büfe soygunu! İşte o anlar..

Kocaeli Derince'de 3 dakikada büfe soygunu! İşte o anlar..

Kocaeli ' nde bir büfeye giren hırsızlar 3 dakikada sigaraları ve kasadaki paraları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı büfenin kameralarına yansıdı.

Güvenlik Kamerası Acemi Hırsız İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Hırsız 


Olay, Derince 60 Evler mevkiinde meydana geldi. 05.00 sularında büfenin önüne gelen kar maskeli 2 hırsız iş yerinin asma kilitlerini sökerek içeri girdi. İş yeri içinde bulunan güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsızlar yaklaşık 3 dakika içerisinde yanlarında getirdikleri poşetlere sigara ve paraları doldurdular. İş yerinin kasasında bulunan paraları da alan hırsızlar kısa sürede büfeyi terk etti.

Sabah saatlerinde büfeye gelen işletmeci büfede hırsızlık olduğunu anlayınca emniyet ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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