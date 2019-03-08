Kocaeli’de çıkan yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi İzle

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevredekilerden görüntü

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de sabah saatlerinde iki farklı adreste meydana gelen yangınlarda 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kocaeli’nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde sabah saatlerinde çıkan iki farklı yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk yangın Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çakır’a ait Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerde kimsenin olmadığı yangında evden çıkan dumanları gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken büyük oranda yanan ev kullanılamaz hale geldi. İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Asmalı Sokak’ta çıkan ikinci yangında ise 3 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı her iki yangın hakkında da inceleme başlatıldı.

