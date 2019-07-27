Kocaeli'de cezaevinden firar eden cinayet şüphelisi yakalandı Haberi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, polis ekiplerin operasyonu sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 25 Ocak tarihinde firar eden ve adam öldürme suçundan aranması olan V.Ç. adlı şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. V.Ç.’nin Kocaeli’ye giriş yaptığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda TEM Otoyolu Derince mevkiinde V.Ç. adlı şahıs gözaltına alındı. Daha önce ‘Kasten Öldürme’ ve ‘Ruhsatsız Silah Taşıma’ suçundan tutuklanan V.Ç.’nin bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine nakledildiği ve buradan da firar ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç. cezaevine gönderildi.

