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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kimi eliyle kimi kürekle kazdı... Kum altında yaşanan can pazarı kamerada

Kimi eliyle kimi kürekle kazdı... Kum altında yaşanan can pazarı kamerada

Şanlıurfa ' nın Ceylanpınar ilçesinde kum yığının altında kalan çocuğu vatandaşlar elleriyle ve kürekle kazarak kurtardı.

İlk Müdahale Kamera İmalathane 


Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mahallesi ' nde ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk, oynadığı kum yığınının altında kaldı. Briket imalathanesindeki kumların üzerini tamamen üzerini kapatması sonucu köy halkı ve köylüler küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu geçti. Kum havuzunda boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kimi vatandaşların elleriyle kimi ise kürekle kazdı. Bir süre sonra kum havuzundan sağ olarak çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi 112 çalışanları yaptı. O anı yaşayanlar ise çocuğun yaklaşık 40 dakika kadar kumun altında kaldığını belirtti.

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