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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kıbrıs Gazisi, Tosya’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kıbrıs Gazisi, Tosya’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Gazi Cenaze Töreni detay

Gaziler Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören 

-Gazi, Askeri Tören detay
-Röportaj
-Detaylar
-Gazinin Fotoğrafı

( KASTAMONU ) KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kızılçay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tosya'da yaşayan Kıbrıs gazilerinden Osman Kızılçay, geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Kızılçay için Aşağı Kayı köyünde askeri tören düzenlendi.
Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Jandarma Komutanı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi, MHP İlçe Başkanı Dündar Özutgancı, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kızılçay'ın naaşı, yapılan askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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