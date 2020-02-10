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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde devam ediyor İzle

Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde devam ediyor İzle

Ekiplerin dere içerisinde arama görüntüsü

İçmeler Sivil Toplum 

-Arama kurtarma ekiplerinin su içinde didik didik arama görüntüsü
-Detay görüntüler

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde heyelana kapılarak Aksu Deresi’nde yuvarlanan Kepçe Operatörü Muhammet Yılmaz’ın arama çalışmaları yedinci günde de devam etti. Aksu deresi devamında birçok nokta didik didik aranıyor. Düzce’nin Gölyaka İlçesi Saçmalıpınar Köyü Dereevler mevkiinde 4 şubat Salı günü gerçekleşen heyelan sonrasında dereye yuvarlanan Kepçe Operatörü Muhammet Yılmaz’ın arama çalışmaları yedinci gününde tekrar başlatıldı. AFAD, Dalgıç timleri, Jandarma, Polis, İtfaiye ve bazı sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman 101 personel ile Aksu Köprüsü-Melen Başlangıcı, Tütünlük Köprüsü-Kadıfekale Köprüsü, Dikmen Köyü, Balıkhane, İçmeler Köprüsü ve Kültürpark arasında arama çalışmaları sürdürülüyor. Alanında uzman arama kurtarma ekipleri dere yataklarının içine girerek buz gibi suyun içinde, ağaç köklerinin altlarına kadar didik didik arama çalışmalarına devam ederken, daha önce kayıp Muhammet Yılmaz’ın montu ve tişörtünün bulunduğu alanda tekrar arama yapılmaya başlandı. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt’un bizzat yönettiği arama çalışmalarında 27 yaşındaki Muhammet Yılmaz’ın bulunması için arama kurtarma ekipleri, vatandaşlar ve muhtarlar ile arama faaliyetleri devam edecek.
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