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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Kendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Şüphelilerin iş yerinde denetim yapması
-Şüphelinin adliyeye getirilmesi
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) -- İş yerinde SGK personeli gibi denetim yapan şüpheliler kamerada- Gözaltına alınan 1 dolandırıcı tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te 3 farklı iş yerine gelerek kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüphelilerden 1’i gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde denetim yapması güvenlik kamerasınca kaydedilirken, 1 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 3 farklı iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğin belirledi. Dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaptı. 3 farklı iş yerinde ceza kesmek bahanesi ile menfaat temin eden 1 kişiyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 3 şüphelinin iş yerlerine gelerek denetim yapmaları ve iş yeri sahiplerinden para talep edip iş yerinden ayrılmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. (MFT-SD-
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