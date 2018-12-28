Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kendi yaptığı binayı kurşunladı, ortalık karıştı İzle

Kendi yaptığı binayı kurşunladı, ortalık karıştı İzle

- Kurşunlanan binanın görüntüleri

Biber Gazı Polis Polis Merkezi Arbede Mermi 

-- Mermi kovanları
-- Toprak sahibi ailenin iddiaları
-- Kavga anları
-- Biber gazından etkilenenlerin görüntüleri
-- Müteahhit ve babasının polis otosuna bindirilerek gözaltına alınması

( İSTANBUL ) - Polis birbirine giren iki gruba biber gazıyla müdahale etti - Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı İSTANBUL

- Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde Ferdi Y. İsimli müteahhit, 5 yıl önce yapımına başladığı binayı toprak sahibine kızarak kurşunladı. Bunun üzerine bina önünde Toprak sahibi aile ile müteahhit arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya polis biber gazıyla müdahale ederken, çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. 5 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Fındıklı Mahallesi İpek Sokak’taki bir arsayı kat karşılığında alarak inşaata başlayan müteahhit, iddiaya göre aradan geçen 5 yıla rağmen hak sahiplerine daireyi teslim etmedi. 5 yıl boyunca evlerine kavuşmayı bekleyen aile, dairenin iskanını almak için müteahhide yaptığı baskılardan sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, iskanı kendi imkanlarıyla almak istedi. Müteahhit ise imar barışından faydalanmak için hak sahiplerinden gerekli evrakları talep etti. Hak sahipleri ise yaşadıkları mağduriyeti öne sürerek müteahhidin talebini reddetti. Bunun üzerine müteahhit Ferdi Y, kendi yaptığı binanın önüne gelerek boş durumdaki binayı kurşun yağmuruna tuttu. Binanın camları dökülürken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Devralmayı bekledikleri binanın kurşunlandığını gören toprak sahibi ailenin fertleri sinir krizi geçirdi. Müteahhit Ferdi Y’nin ailesi de olay yerine gelince karşılıklı tehditlerle başlayan olay kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, polis olayı önleyebilmek için biber gazı kullandı. 2 kişi biber gazından etkilendi. Karşılıklı tehditlerin uzun süre devam ettiği olay sırasında polis, müteahhit ve ailesini uzun süre bina içerisinde tuttu. Olay nedeniyle her iki aileden toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde 4 adet mermi kovanı buldu.Müteahhit Ferdi Y’nin ailesi ise Ferdi Y’nin, binanın yapımını 1 yıl önce devraldığını savundu. (CE-EY
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı