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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza haberine giden İHA muhabiri kaza yaptı İzle

Kaza haberine giden İHA muhabiri kaza yaptı İzle

Kaza yapan polis aracının gece görüntüsü

Polis Aracı A Haber Akalan Muhabir Sağlık Ekipleri 

-Yaralı muhabire ambulansta müdahale edilmesi
-Yuvarlanan aracın çekilmesi
-Olay yeri detay
-Yuvarlanan araçtan detay

( İZMİR -TOPLU) - Polis aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı - Kazayı haberleştirmek için yola çıkan İHA muhabiri de aracının şarampole devrilmesi sonucu yaralandı İZMİR

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 polis yaralanırken, kazayı haberleştirmek için yola çıkan İhlas Haber Ajansı

muhabiri de aracının şarampolden devrilmesi sonucu yaralandı. Gece saatlerinde Sancaklı Köyü yolu üzerinde aldıkları ihbar doğrultusunda cezaevi firarisi bir kişinin aracını takibe alan Salih Çat (25) ve Aykut Tunço’nun (26) içinde bulunduğu 35 A 73312 plakalı polis aracı, takip sırasında kontrolden çıkarak şarampolden yaklaşık 80 metre aşağı devrildi. Kazada, Çat ve Tunço yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA muhabiri de yaralandı Kazayı haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı

muhabiri Halil İbrahim Karabıyık’ın kullandığı otomobil de kaza yaptı. Köy yolu üzerinde seyreden Karabıyık idaresindeki 34 RP 7722 plakalı otomobil de şarampolden yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlandı. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karabıyık, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Öte yandan, firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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