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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı

Malatya'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza da sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 NH 136 plakalı otomobil 2. Ordu Komutanlığı istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 PC 966 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ,kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis Akalan Irak 

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