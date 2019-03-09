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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza sonrası araçtan inip tartışan taraflara otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza sonrası araçtan inip tartışan taraflara otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa ' nın Siverek ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazanın ardından araçlarından inerek tartışan taraflara otomobil çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hastane Jandarma Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri 


Edinilen bilgiye göre, Erkonağı Mahallesi yakınlarında Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki 63 ED250 plakalı otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler ve otomobilde bulunanlar yolda inerek tartışmaya başladı.

Taraflar tartıştığı sırada İbrahim Ç. idaresindeki 63 RA 978 plakalı otomobil, tartışanlara çarparak yola savurdu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Sakine Karınca olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas ' ın tedavi altına alınırken, Mehmet Emin Karınca hayati tehlike kaydıyla Şanlıurfa ' ya sevk edildi. Kaza sonrası kazazedelerin yakınları hastaneye akın etti. Sürücü İbrahim Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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