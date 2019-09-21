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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp Evrim’den 439 gündür haber alınamıyor

Kayıp Evrim’den 439 gündür haber alınamıyor

arşiv görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

Adli Kontrol Jandarma Komando Hayvancılık Hayvan 


- Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde kaybolduğunda 3.5 yaşında olan Evrim Atış’ın izine 439 gündür rastlanamadı.Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Yaylada hayvancılık yapan ailenin konakladığı çadırdan anne Dilek Atış'ın iddiasına göre, kardeşinin yanına bıraktığı kızını kısa bir süre sonra döndüğünde yerinde bulamamıştı. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri aylarca süren arama çalışması yaptı. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne ve baba cezaevinde bir süre kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.3 Kasım'da arama çalışmaları sonlandırılırken, Tokat İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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