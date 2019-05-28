Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kayıp Ecrin olayında kafatası ve elbiseler bulundu İzle

Kayıp Ecrin olayında kafatası ve elbiseler bulundu İzle

Samsun ' un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs ' ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ' a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin ' e ait olduğunu ailesi teyit etti.

Adli Tıp Raporu Olay Yeri İnceleme Çocuk Ayakkabısı Harekete Geç Çocuk Ayakkabıları 


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında, Ecrin ' in kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz ' a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin ' e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına yarın sabah erkenden devam edileceği belirtildi.“Kıyafetleri aile teyit etti”Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 5 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı” dedi.
Kemik parçaları adli tıpa gönderildiKemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi. Arama çalışmasına ara verildi.
Yarın tekrar devam edecek. Bölgeye köpeklerle AFAD ve olay yeri inceleme ekibi tekrar gidecek. Kadavra arama köpekleri gece vakti arama yapamadı. Yarın sabah tekrar gidecekler. Şu an itibariyle gözaltına alınan kimse yok” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı