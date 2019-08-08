Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp adamın cesedi ormanda gömülü halde bulundu İzle

Kayıp adamın cesedi ormanda gömülü halde bulundu İzle

şüpheli M.Z'nin adliyeye sevk edilmesi

Ormanlı Harekete Geç Kızık Polis Ekipleri Cinayet 

-ölen şahsın fotoğrafları

( BURSA )- Mayıs ayında kaybolan adamın arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı BURSA

- Bursa’da Mayıs ayında kaybolan adamın ormanlık alanda gömülü vaziyette cesedi bulundu. Arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edilen adamın katil zanlıları tutuklandı. 30 yaşındaki G.D.’nin ailesi kendisinden haber alamayınca 5 Mayıs tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. G.D.'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, uzun süren araştırmalar neticesinde şahsın en son Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğünü tespit etti. Sokağı inceleyen ekipler, ormanlık alanda da çalışma yürütmeye başladı.
G.D.’nin cesedi ormanlık alanda gömülü vaziyette bulundu. Cesedi inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D.’nin başından ve sırtından av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. G.D.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, cinayet ekipleri bu sefer şüphelilerin peşine düştü. G.D.’nin arkadaşları M.Z.(31) ve İ.E.T.(29) tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, şüphelilerden İ.E.T.’nin olaydan sonra farklı suçlardan yakalanarak tutuklandığını fark etti. M.Z.’nin peşine düşen polis, kısa süre içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların cinayeti alacak verecek yüzünden işledikleri öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin G.D.’yi öldürürken kullandıkları suç aleti silah ise bekçiler tarafından M.Z.’ye ait olan araçta bulundu. Bekçiler şüphelilerin G.D.’yi gömmek için kullandıkları kazma ve küreği de aynı araçta buldu. Gözaltına alınan M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı