Kavşaktan kontrolsüz çıkan kadın sürücü, çarptığı otomobile takla attırdı...Kaza anı saniye saniye kamerada



Bir kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah 06:30 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı 34 TZ 7619 plakalı otomobil, kavşaktan dikkatsiz bir şekilde yola çıkarak, Fatih S. ' nin kullandığı 34 HS 9127 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan Fatih S.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Fatih S. ' yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan Fatih S. ' nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoka giren kadın sürücüyü ise olay yerine gelen eşi sakinleştirdi. Kaza nedeniyle aksayan trafik ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

