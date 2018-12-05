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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kavşaktan kontrolsüz çıkan kadın sürücü, çarptığı otomobile takla attırdı...Kaza anı saniye saniye kamerada

Kavşaktan kontrolsüz çıkan kadın sürücü, çarptığı otomobile takla attırdı...Kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul Beylikdüzü ' nde kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan sürücü, başka bir araca çarparak takla atmasına neden oldu.

İlk Müdahale Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Kadın Sürücü 


Bir kişinin yaralandığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah 06:30 sıralarında Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı 34 TZ 7619 plakalı otomobil, kavşaktan dikkatsiz bir şekilde yola çıkarak, Fatih S. ' nin kullandığı 34 HS 9127 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan Fatih S.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Fatih S. ' yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan Fatih S. ' nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoka giren kadın sürücüyü ise olay yerine gelen eşi sakinleştirdi. Kaza nedeniyle aksayan trafik ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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