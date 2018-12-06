Kartal’da fabrika yangını Haberi

-Dumandan hafif şekilde etkilenen işçinin görüntüsü

-İtfaiyenin müdahalesi

-İşçilerle röportaj

-Olay yerinden genel görüntü



( İSTANBUL )- Polyester fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale etti- Yangında bazı işçilerin dumandan etkilendiği görüldü İSTANBUL



- Kartal’da bulunan polyester fabrikasının toz bölümünde bir makinede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, bazı işçilerin dumandan hafif şekilde etkilendikleri belirtildi. Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan polyester fabrikasının toz bölümünde bir makinede yaşanan patlama, yangına neden oldu. Yangının hemen ardından fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan bazı işçilerin dumandan hafif şekilde etkilendikleri ve ayakta tedavi oldukları görüldü.

Yangının kısa sürede söndürülmesi ile fabrika bulunan çalışanlar ise rahat bir nefes aldı. (ME- ÖY-

