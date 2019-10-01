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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı Haberi

Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı Haberi

Alevli görüntü

Çatı Katı Nadan 

-İtfaiyenin gelişi
-Yangına müdahale
-Sokaktan görüntü
-röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Kartal'da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay Kartal Balkan Caddesi üzerinde bugün saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler binadan yükselirken, kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi.Yangın söndürülürken, ev sahibi dumandan hafif şekilde etkilendi.
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