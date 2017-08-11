Kardeşlerin arsa kavgası kanlı bitti



İddiaya göre, Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin D. ile ağabeyi Fazlı D. arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selahattin ile aynı aileden Suna, İdris, Gizem ve Mehmet D. bıçak ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

