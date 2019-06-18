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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Karabük'te aile dehşeti...Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Karabük'te aile dehşeti...Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Karabük'te baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda Ali G. ile oğlu Emirhan G. (26) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ali G., eline aldığı bıçağı oğluna doğru savurdu. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle Emirhan G. ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba Ali G.'yi kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Emirhan G.'nin yakın zamanda askere gideceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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