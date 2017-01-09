Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Adıyaman ' da, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman- Kahta Karayolu 10. kilometrede kayganlaşan yolda Mikail Erol idaresindeki 02 HE 272, Hüseyin Bakırcı idaresindeki 02 ZA 635, sürücüleri tespit edilemeyen 02 ZA 070 ve 02 HL 510, Eser Zengin idaresindeki 34 JA 4117, Mehmet Sadık Aslan idaresindeki 02 KP 822, Osman Çelebi idaresindeki 27 U 6354 plakalı otomobil ile Aydın Gül idaresindeki 01 BBS 98 plakalı otomobiller çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Sadık Satılmış, Kadriye Öztürk ve Neşat Öcal yaralandı. Kazaya karışan bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken bazı araçlar ise refüje çıkarak durabildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Özel Harekat Polislerinin Yemin TöreniÖzel Harekat Polislerinin Yemin Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı