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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kapalı kasada taşınarak havasız kalan kurbanlık ’telef olmasın’ diye cadde ortasında kesildi

Kapalı kasada taşınarak havasız kalan kurbanlık ’telef olmasın’ diye cadde ortasında kesildi

Küçükçekmece ' den Esenyurt ' ta sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1 ' si ölmek üzereyken sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi.

İkitelli Kamera Nadan Hayvan Pazarı Hayvan 

Geri kalan 2 hayvan hayvan pazarına götürülürken, 2 ' sinin ise yerde can çekişmesi kamera tarafından görüntülendi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi ' nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sahipleri 5 adet büyükbaş kurbanlık İkitelli ' den saatlerce kapalı kasa kamyonet içerisinde taşındı. Hayvanlar kapalı kasa içerisinde havasız kaldı. Sahibi tarafından durum fark edilerek kamyonetin kasası açıldı. Birisi ölmek üzere olan hayvan telef olmasın diye olay yerinde kesildi. Diğer 2 hayvan ise başka bir araç ile hayvan pazarına götürüldüğü öğrenildi. Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, ' Hayvanları kapalı kasa arabaların içerisine koymuş. Hayvanlar havasızlıktan boğulmuş. Bir tanesi can çekişiyordu. Bir tanesini kestiler diğer ikisini götürdüler ' dedi.
Olay anını anlatan bir diğer vatandaş ise araca 5 hayvanı koyup taşındığını ifade ederek, ' Hayvanlar havasız kaldı. Son hali ortada hayvanların bir tanesini kestiler. Diğer ikisi can çekişiyor şu anda ' diye konuştu.
Öte yandan ilçe belediye ekipleri can çekişen 2 hayvanı ise sulayarak kendisine getirmeye çalıştı. (MD-ÖFA
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