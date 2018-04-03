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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonla uçurumdan uçtu, burnu kanamadan çıktı İzle

Kamyonla uçurumdan uçtu, burnu kanamadan çıktı İzle

Uçurumdaki kamyon

Hafriyat Kamyonu Taş Ocağı Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin aşağı inmesi
-Sürücünün kamyondan çıkması
-Yukarıya tımanması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bir taş ocağında uçurumdan aşağıya hafriyat kamyonu uçtu. Uçurumdan aşağıya 20 metre kadar sürüklenen kamyonun sürücüsü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Hafriyat kamyonu taş ocağında yük alacağı sırada kayarak uçurumdan uçtu. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyon yan yatarak durdu. Ocakta çalışan diğer işçiler ise sürücünün yardıma koştu ancak uçurum olduğu için müdahalede bulunamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sarkıtılan iplerden aşağıya inerek kamyona ve sürücüye ulaştı. Bu sırada kamyonun içinde olan sürücü, ekipler gelene kadar yerinden kımıldamadı. Ekiplerin aşağıya inmesi ile kamyondan çıkan sürücü sarkıtılan ipe tutunarak itfaiye ekipleri ile birlikte yukarı çıktı. Kazayı burnu dahi kanamadan atlatan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MA- ÖY-
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