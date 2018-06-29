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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu İzle

Kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu İzle

Adana'da karpuz taşıyan kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Hemzemin Geçit İncirlik Polis Merkezi Makinist Sağlık Ekipleri 


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik bölgesinde meydana geldi. Ali Polat Demir (35) karpuz taşıdığı 01 B 9489 kamyonetiyle hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu arada İskenderun'dan Mersin'e yolcu taşıyan tren, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Trendekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyonetteki karpuzlar yerlere savruldu. Tren hala olay yerinde beklerken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya tanık olan yolcular ise hala trende bekliyor.
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