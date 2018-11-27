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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaldırım işgaline 'drone'li denetim

Kaldırım işgaline 'drone'li denetim

Adana'da polis, araçlarını kaldırım ya da yaya geçitlerine park edip, trafik güvenliğini riske atanlara yönelik düzenlediği hava destekli operasyonda; sadece bir saatte kural ihlali yapan 35 aracı tespit ederek toplam 2 bin 200 lira para cezası kesti

Yürüyüş Yolu Trafik Güvenliği Kaldırım İşgali Kural İhlali Kaldırımlar 


- Adana'da polis, araçlarını kaldırım ya da yaya geçitlerine park edip, trafik güvenliğini riske atanlara yönelik düzenlediği hava destekli operasyonda; sadece bir saatte kural ihlali yapan tam 35 aracı tespit ederek toplam 2 bin 200 lira para cezası kesti. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Türkiye ' de bir ilki gerçekleştirdi. Polisin trafiğin en yoğun olduğu Atatürk ve Ziyapaşa caddeleriyle Uğur Mumcu Meydanı ' nın bulunduğu bölgede ' kaldırım işgali ' ne yönelik uygulama gerçekleştirdi. Motorize ekipler, önce ' drone ' kaldırıp trafik akışını ve kaldırımları havadan tespit etti, ardından da başta kaldırım ve otobüs duraklarını işgal eden araçları tek tek belirledi. Engelliler için kaldırımlarda özel olarak oluşturulan yürüyüş yolu başta olmak üzere otobüs duraklarını işgal edip, araçlarını kaldırıma park ederek, trafik yönünden yaya güvenliğini riske atan sürücülere ceza verildi.
Sadece bir saat süren uygulama kapsamında kusurlu bulunan 35 ayrı araç kontrol edildi ve bunların 20 ' sine ' kaldırım işgali ' kapsamında toplam 2 bin 200 lira para cezası yazıldı. Özellikle Atatürk Caddesi ' nde gerçekleştirilen uygulamada kaldırımların daha çok lüks araçlar tarafından işgal edilmesi de dikkat çekti. Söz konusu uygulamayı fark eden bazı araç sürücüleri de hemen otomobillerinin başına geçip, araçlarını kaldırımdan indirip, otobüs duraklarından da çekti.
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