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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 10 araç birbirine girdi İzle

Kahramanmaraş’ta 10 araç birbirine girdi İzle

Kahramanmaraş ' ta 10 aracın birbirine karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs Şoförü Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık Zincirleme Kaza 


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Erson Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ' nda meydana geldi. Hayrettin A. yönetimindeki 46 S 0145 plakalı servis minibüsü iddiaya göre, hızla seyir halindeyken fireni boşaldı. Hızla giden minibüsü durduramayan minibüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası servis minibüsü ile başka bir araçta bulunan Mesut U. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (HLL-
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