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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kağızman’da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

Kağızman’da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada

Kağızman ' da hastane önünde 2 köyün fertleri arasında çıkan tekme, tokat ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Kağızman'a bağlı Böcüklü ve Şaban köyünün çobanlarının çıkarmış olduğu kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi ' ne getirildi.

Biber Gazı Hastane Jandarma Kamera Cep Telefonu 


Hastane önünde tekrar başlayan kavga da taraflar bir birlerine sopalarla saldırdı. Kava anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. 11 kişinin yaralandığını kavgayı vatandaşlar korku içerisinde izledi.
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