Kağızman’da taşlı, sopalı meydan kavgası kamerada



Hastane önünde tekrar başlayan kavga da taraflar bir birlerine sopalarla saldırdı. Kava anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. 11 kişinin yaralandığını kavgayı vatandaşlar korku içerisinde izledi.



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