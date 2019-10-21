Kağızman’da PKK’lı teröristlerden hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
Kars ' ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.Kağızman ' a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK ' lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ' ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım