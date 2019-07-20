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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kafede oturan müşterilerin üzerine cam parçaları düştü...O anlar kamerada

Kafede oturan müşterilerin üzerine cam parçaları düştü...O anlar kamerada

Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesinde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı. Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçaları paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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