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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi

Zonguldak'ta iki grup arasındaki kadın kavgası yaşandı. Birbirlerine giren kadınları çevredekiler güçlükle ayırdı. Gazipaşa Caddesi'nde iki kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga meydana geldi. Tekme tokat birbirine giren kadınlar adeta birbirlerini yumrukladı. Kadınları ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede iki grubu ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki grup ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Kadın Kavgası Polis Ekipleri 

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