Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kadın giysisi giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız sert kayaya çarptı... Hırsız ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada

Kadın giysisi giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız sert kayaya çarptı... Hırsız ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi iş yeri sahibinin sert direnişiyle karşılaştı. Zanlı ile iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre, çarşaf giyen Nedim V. (54) Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Bir müddet sonra yanındaki silahı kuyumcuya çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V. ile Yıldırım tartışmaya başladı.

Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Arbede Hırsız Polis Ekipleri 


İkili arasında arbede çıkmasıyla durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim V.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, siyah çarşaflı olarak kuyumcuya giren zanlı bir süre sonra vitrinin altında tabancayı göstererek altınları istiyor. Soygun girişimi teşebbüste kalan zanlı ile iş yeri sahibi Mesut Yıldırım arasında çıkan arbedede tabanca yere düşüyor. Bu sırada olayı kapıdan gören bir vatandaş durumu çevredekilerde duyurarak eline aldığı sandalyeyle zanlıya doğru ilerliyor daha sonra geri çekiliyor. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi zanlıyı yumruk ve tokat darbeleriyle etkisiz hale getirdikten sonra olay yerine gelen polislere teslim ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı