Kadıköy'de Oral Özer'e şok saldırı! Canını zor kurtardı
İstanbul Kadıköy ' de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15 ' in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Olaydan sonra yakalanan 2 saldırganın verdiği ilk ifadelerinde saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.