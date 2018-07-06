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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de Oral Özer'e şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kadıköy'de Oral Özer'e şok saldırı! Canını zor kurtardı

İstanbul Kadıköy ' de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15 ' in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Olaydan sonra yakalanan 2 saldırganın verdiği ilk ifadelerinde saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

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