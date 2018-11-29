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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de muhtarlığa saldıran şahıslar kamerada Haberi

Kadıköy'de muhtarlığa saldıran şahıslar kamerada Haberi

-Güvenlik Kamerası-

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası İtiraf Harekete Geç 

-Şahısların muhtarlık önüne gelmesi
-Şahsın görüntüsü
-Emniyetten çıkışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şahıslar, muhtarlık etrafında bulunan 52 kamera incelenerek yakalandı İSTANBUL

- Kadıköy'de muhtarlığı kurşunlayan şahıslar,oluşturulan özel ekip tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullandıkları araç, silah ve silaha ait mühimmat ele geçirildi. Şahısların muhtarlığın önüne gelmesi ve bir şahsın koşması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı Caddesi üzerinde 16 Kasım saat 23.00 sıralarında Osmanağa Mahalle Muhtarlığı binası 3 şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için özel ekip oluşturdu. Ekipler, muhtarlık etrafında bulunan 52 güvenlik kamerasını inceleyerek, şahısların olay sırasında kullandıkları aracın plakasını tespit etti. 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi Plaksı tespit edilen araçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 3 şahısla ilgili iki ayrı adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan baskınlarda, şahıslar yakandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, kurşunlama esnasında kullandıkları araç,silah ve silaha ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri olan C.T isimli şahıs sorgusunda olayı D.A ve D.Y isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.A ve D.Y isimli şahısların kaldıkları adrese operasyon düzenleyip gözaltına aldı. D.A, isimli şahıs sorgusunda,olayı kendisinin gerçekleştirdiğini,diğer şüpheli şahıslardan C.T nin aracı kullandığını, olay anında da D.Y nin yanında bulunduğunu itiraf etti. Sorgusu tamamlanan D.A isimli şahıs İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Muhtarlığı kurşunlayan şahıslar kamerada Şahısların muhtarlık önüne gelmeleri ve bir şahsın koşması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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