Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2017 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de iki grup arasında çatışma

Kadıköy'de iki grup arasında çatışma

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokata iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı.

Silahlı Kavga Silahlı Çatışma 


Bacağından silahlı kişi taksi ile olay yeirnden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırlıdı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Ankara'da Silahlı Saldırı: 3 YaralıAnkara'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Kadın Doğum Kliniğinde Silahlı DehşetKadın Doğum Kliniğinde Silahlı Dehşet
Konya'da Zincirleme Trafik Kazası!Konya'da Zincirleme Trafik Kazası!
İstanbul Ataşehir'de Yangın Paniğiİstanbul Ataşehir'de Yangın Paniği
Operatörün Çığdan Kurtulduğu An Saniye Saniye KameradaOperatörün Çığdan Kurtulduğu An Saniye Saniye Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı