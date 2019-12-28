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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar İzle

Kadıköy’de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar İzle

Hırsızlık anı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Akalan Güvenlik Kamerası Metro İstasyonu Hırsız Bulduk 


- Kadıköy’de iki şahıs park halindeki aracın camını kırıp içerisinden eşya çaldı. Şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, şahsın 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy’de 19 Aralık Perşembe günü yaşanan olayda iki şahıs, park halindeki aracın yanında bekleyerek bir süre etrafı kolaçan etti. Hırsızlık için uygun anı yakalayan şahıslar, aracın camını kırıp içerisinden eşya çaldı, ardından oradan uzaklaştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayın faillerinden olduğu tespit edilen Ali D.(25) adlı şüpheliyi 20 Aralık Cuma günü Yenisahra metro istasyonunun önünde yakaladı. Şahsın 20’si ‘otodan hırsızlık’ olmak üzere toplam 27 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs araç önünde bekliyor ve uygun anı bulduklarında aracın camını kırıp hırsızlık yapıyor. (CGK-
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