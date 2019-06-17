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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe... Uludere'de teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi Haberi

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe... Uludere'de teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi Haberi

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN ÇIKARILMASI, MALZEMELERİN İMHA EDİLMESİ, GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Elektrik Kablosu Teröristler Çakmak Gazı 


- Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi gele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, elde edilen istihbarat sonucu Uludere ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Yeşilyuva Mahallesi Sapaca mezrasında başlatılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak içerisinde teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınakta yapılan aramada, 120 kilogram un, 30 kilogram pirinç, 30 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 18 litre sıvı yağ, 17 kilogram çay, 40 adet konserve, 150 adet kuru maya, 20 adet büyük pil, 25 adet kalem pil, 150 metre 20.75 elektrik kablosu, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet gömlek, 8 çift çorap, 3 adet tüfek askı kayışı, 2 adet pijama, 1 adet şalvar, 1 adet çakmak gazı, 4 paket 10’lu tıraş bıçağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Şırnak İl Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde imha edildi.
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