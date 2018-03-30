Jandarmadan dev operasyon kamerada Haberi

-Adliyeye gelen zanlılar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da 90 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 38 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 3 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı duyumunu alması üzerine harekete geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yaptıkları araştırma ve takip sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit ettikleri 13 şüphelinin ikametleri ve araçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona narkotik köpeği de katıldı.

90 jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda şahısların ikametleri ve araçlarında 2 kilo 658 gr kubar esrar, 20 gr toz esrar, 160 gr kenevir tohumu, 32 gr kristal metamfetamin, 36 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 38 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (EA-)

