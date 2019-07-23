Jandarma’dan sahte içki operasyonu...Operasyon anı kamerada İzle

Çevreye koku yayılmaması için özel filtre kullanmışlar



- Arnavutköy'de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanırken, çevreye koku yayılmasın diye özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy'de bulunan bir adreste sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi. Sahte tekel bayii gibi Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi. Özel koku filtresi ile önlem almışlar İmalathanede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon anı kamerada Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahte içki operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.

