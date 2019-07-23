Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma’dan sahte içki operasyonu...Operasyon anı kamerada

Jandarma’dan sahte içki operasyonu...Operasyon anı kamerada

Sahte İçki İmalathane İçki Şişesi Sahte İçki Operasyonu Alkol Satışı 

Çevreye koku yayılmaması için özel filtre kullanmışlar

- Arnavutköy'de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanırken, çevreye koku yayılmasın diye özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon anı da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy'de bulunan bir adreste sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi. Sahte tekel bayii gibi Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi. Özel koku filtresi ile önlem almışlar İmalathanede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon anı kamerada Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahte içki operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı