Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı
Şırnak ' ta etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası jandarma harekete geçti. Camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı.Şırnak ' ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Anonslarda ' Değerli Beytüşşebaplılar çığ riski bulunan bölgelere gidilmemesi gerek, çığ düştüğünde jandarmayı arayın, aşırı yağışlarda dikkatli olunuz ' denildi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaptığı yazılı açıklamada herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Pendik, ' Kıymetli Beytüşşebaplı kardeşlerim, günlerdir aşırı kar yağışı nedeniyle lütfen çığ bölgelerine gitmeyelim. Olduğunca dikkatli olalım. Özellikle çığ riski olan köylerde yaşayan vatandaşlarımız bir çığ düştüğünde kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirelim ' çağrısında bulundu.
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