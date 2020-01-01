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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Kalaba Alabalık Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Yeni Yıl 


- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Türkmenistan uyruklu bir şahıs yaşamanı yitirdi. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yeni yılı kutlamak için evde bir araya gelen kalabalık grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Türkmenistan vatandaşı Uktam Reyimbayev bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yıkılan Reyimbayev, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanılan durum, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince, yapılan araştırmalar neticesinde 3'ü kadın 17 şahıs gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Reyimbayev'in kim veya kimler tarafından bıçakladığı emniyette yapılacak olan sorgunun ardından netlik kazanacak. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ikamette incelemelerde bulunurken, Reyimbayev’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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