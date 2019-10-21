İzmir'de aynı gün ikinci üvey kardeş dehşeti... Üvey kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti



Tartışmanın büyümesi üzerine Alper Demirtaş (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı. Bağrışmaları duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Can Demirtaş ' ın vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurtulmak için balkondan atlamak istedi Bağrışmaları duyan komşular, Demirtaş ' ın bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti. Oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Demirtaş ' ın çocukluğunu bildiklerini ifade eden komşular, hala olayın şokunu atamadıklarını söylediler. Öte yandan, polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ' ne bağlı ekipler evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Demirtaş ' ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Mİ-



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