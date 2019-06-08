İstanbul Yeni Havalimanı yolunda beyzbol sopalı kavga kamerada



Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen şahıslar beyzbol sopasıyla minibüstekilere saldırmaya başladı.

İçeridekilerin de karşılık vermesi üzerine tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuştu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

