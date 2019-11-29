İstanbul’un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması



Helikopter destekli yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle Özel Harekat Polisleri, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de katıldı.

Gece saatlerine kadar devam edecek uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) yanı sıra, el çantaları, valizler ve araçlarda da didik didik arandı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ' Chaco' arama yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. (MT- MB-



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