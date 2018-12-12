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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da yoğun kar yağışı sürüyor Haberi

İstanbul’da yoğun kar yağışı sürüyor Haberi

Şişli’den kar

Kar Yağışı 

-Taksim’den kar
-Çağlayan’dan kar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Taksim’de kar yağışı başladı- Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’de yoğun kar yağışı başladı İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde de etkili oldu. Taksim’de aniden başlayan yağıştan vatandaşlar şemsiye ile korundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünü uyarılarının ardından İstanbul’da başlayan kar yağışı iç bölgelerde de etkili olmaya başladı.
Beyoğlu Taksim, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yağışta vatandaşlar şemsiye ile kardan korundu. Plazalar tepesinde yoğun yağıştan göz gözü görmedi. Çağlayan’da ve Taksim de kar yağış etkili olan yerler arasında oldu.
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