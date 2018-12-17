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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da taksiciyi öldüren zanlı Ankara’da yakalandı

İstanbul’da taksiciyi öldüren zanlı Ankara’da yakalandı

İstanbul Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi'ndeki Çiftehavuzlar Caddesi'nde taksi şoförü Nihat Elçi, başından vurarak öldüren zanlı Ankara ' da yakalandı.

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Olay, 27 Kasım 2018 tarihinde Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi'ndeki Çiftehavuzlar Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Nihat Elçi, müşteri olarak aracına binen kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü. Polisin yaptığı araştırma sonunda kimliği belirlenen cinayet zanlısı Mehmet Ayçiçek isimli şahıs, cinayetten 20 gün sonra Ankara'nın Çankaya ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan çarşı ve mahalle bekçilerinin aldıkları bilginin değerlendirilmesi sonucu Sokullu Caddesi üzerinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayçiçek, 20 yıldır çanta imalatı üzerine esnaf olduğu ablasından ayrılan eniştesini öldürmek için yola çıktığını ancak sebebini hatırlamamakla birlikte 3. bindiği ticari araç şoförünü vurduğunu itiraf etti. Silahı internet üzerinden tanımadığı şahıstan aldığı ve 7.65 çaplı bir tabanca . Şahıs silah ve şarjörü denize attığını beyan etti. Şüpheli Mehmet Ayçiçek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürüleceği belirtildi.
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