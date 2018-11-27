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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da PKK’ya operasyon: 23 gözaltı İzle

İstanbul’da PKK’ya operasyon: 23 gözaltı İzle

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı Saldırı Molotof Kokteyli 


- İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik düzenlenen operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıl dönümü olduğu gerekçesiyle kent genelinde molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu tespit edilen bazı PKK üyelerini belirledi. Saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen zanlıların yakalanması için bu sabah 10 ayrı ilçede 28 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Terör polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
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