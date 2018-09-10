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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da okul ve çevresinde asayiş denetimi İzle

İstanbul’da okul ve çevresinde asayiş denetimi İzle

Denetim

Opel Polis Öğretmen Kullar Polis Ekipleri 

-Önlemler
-Araçların aranması
-GBT sorgulanması
-Üstlerinin aranması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) -- Beşiktaş’ta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliği için asayiş denetimi gerçekleştirildi- Araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT’leri sorgulandı İSTANBUL

- Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri tarafından Beşiktaş’ta başta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğini sağlamak amacıyla, tedbirler alınarak asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Durdurulan araçlar didik didik aranırken, vatandaşların da GBT’leri sorgulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, başta öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğini sağlamak amacıyla Beşiktaş Cengiz Topel Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde polis, durdurdukları araçları didik didik aradı. Üstlerini aradıkları vatandaşların ise GBT’lerini sorguladı. Sokak başlarında otomatik silahlarla önlem alan polis, çevrede kuş uçurtmadı. (DCC-
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