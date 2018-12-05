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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da lüks siteye giren silahlı hırsızlık çetesi kamerada İzle

İstanbul’da lüks siteye giren silahlı hırsızlık çetesi kamerada İzle

-Güvenlik kamerası-

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-Hırsızların gelmesi
-Elindeki tabanca
-Daireye tırmanması
-Hırsızın yardım etmesi
-Daireden inmeleri
-Kamera açısını değiştirmeleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Tuzla’da lüks bir siteye giren silahlı hırsızlar alarm çalınca bir şey çalamadan kaçtı- Hırsızlar alarm sonrası güvenlik kameranın açısını değiştirdi İSTANBUL

- Tuzla’da lüks bir siteye giren silahlı hırsızlık çetesi, birbirlerinden yardım alarak bir eve girmeye çalıştıkları esnada alarm çalınca kaçtı. Güvenlik kamerasının açısını da değiştiren hırsızlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz 2 Kasım Cuma günü saat 22.00 sıralarında Tuzla’daki lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ilçede lüks sitelere girerek hırsızlık yaptığı ve silahlı oldukları öğrenilen hırsızlık çetesi, ilçedeki bir siteye girdi. Yüzlerini kapatan, şapka takan ve eldivenli olan hırsızlık çetesinden biri girdikleri sitedeki bir evin penceresine tırmandı. O esnada bir hırsız ise elinde tabancayla etrafı gözledi. Hırsızın pencereye tırmanmasının ardından dairedeki alarm çalmaya başladı.
Bunun üzerine hırsızlar daireden inerek siteden çıktı. O esnada güvenlik kamerasının da açısını değiştiren hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çete üyeleri içeriye girdikleri sitedeki bir dairenin penceresine tırmanıyor. O esnada diğer hırsızlar etrafı gözetliyor. Şahısların elinde tabanca olduğu görülüyor. Bir süre sonra daireden inen hırsızlar kamera açısını değiştiriyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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